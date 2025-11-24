Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mancini e il siparietto sul palco: gli chiedono lo scudetto, lui risponde con un "toccata" scaramantica

Mancini e il siparietto sul palco: gli chiedono lo scudetto, lui risponde con un "toccata" scaramanticaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:00Serie A
Daniel Uccellieri

Dal palco del salone d’onore del CONI il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha ricevuto il 42esimo premio Beppe Viola. Durante la premiazione il difensore della Roma si è reso protagonista di un simpatico siparietto: quando gli viene detto "speriamo possa essere l'anno dello scudetto della Roma", il centrale giallorosso, col sorriso in volto, si è toccato scaramanticamente le parti basse, scatenando le risate del pubblico presente.

Queste le parole del difensore giallorosso dal palco: “Ha un valore importantissimo questo premio, sono orgoglioso e vado fiero. In campo siamo degli esempi per i bambini e chi ci guarda, qualche volta può essere complicato per l’agonismo ma fa parte del gioco. È importante giocare con il sorriso, perché anche così si ottengono risultati. Siamo all’inizio della stagione, siamo a novembre e il campionato è lungo. Questa giornata dice che siamo primi, ma non siamo a maggio e dobbiamo mantenere i piedi per terra. Ci siamo sudati tutte le partite, dobbiamo continuare così e fare quello che stiamo facendo”.

Prosegue e conclude quindi Mancini: “Gli ingredienti sono giusti, abbiamo qualità e il nostro gruppo ha quello che serve. Come ha detto il mister, possono sognare tutti nello sport come nella vita. La cosa importante è il lavoro e dobbiamo essere concentrati su quello. Segnare è una cosa bella, per noi difensori ancor di più perché non lo facciamo spesso. È un modo in più per aiutare la squadra a vincere, col gioco del mister vado più avanti e riesco a essere più pericoloso. La sfida col Napoli si, ma prima c’è la partita di giovedì in Europa League. Il Mondiale lo vogliamo noi, ma lo volete tutti voi. Dobbiamo stare uniti per raggiungere questo obiettivo”.

Articoli correlati
Mancini dal palco del premio Viola: "La Roma è prima, sì, ma non siamo a maggio" Mancini dal palco del premio Viola: "La Roma è prima, sì, ma non siamo a maggio"
Roma, Mancini: "Primi con merito ma ancora è lunga. Il rinnovo? Sono tranquillissimo"... Roma, Mancini: "Primi con merito ma ancora è lunga. Il rinnovo? Sono tranquillissimo"
Haaland rivela: "Sull'1-1 Mancini mi toccava il sedere... L'ho ringraziato per la... Haaland rivela: "Sull'1-1 Mancini mi toccava il sedere... L'ho ringraziato per la motivazione"
Altre notizie Serie A
Torino, Baroni: "Buttato via tutto l'entusiasmo: mi assumo le responsabilità" Live TMWTorino, Baroni: "Buttato via tutto l'entusiasmo: mi assumo le responsabilità"
Torino, Baroni: “Chiedo scusa ai tifosi, la squadra è uscita dal campo nel secondo... Torino, Baroni: “Chiedo scusa ai tifosi, la squadra è uscita dal campo nel secondo tempo”
Como, Fabregas: "Contro il Toro si è visto tutto il lavoro che si fa in allenamento"... Live TMWComo, Fabregas: "Contro il Toro si è visto tutto il lavoro che si fa in allenamento"
Como, Addai: “Felice per la doppietta, mi ispiro a Cristiano Ronaldo” Como, Addai: “Felice per la doppietta, mi ispiro a Cristiano Ronaldo”
Como, Fabregas: "I giovani sono la nostra forza. I gol sono tutti frutti di grande... Como, Fabregas: "I giovani sono la nostra forza. I gol sono tutti frutti di grande lavoro"
Mancini e il siparietto sul palco: gli chiedono lo scudetto, lui risponde con un... Mancini e il siparietto sul palco: gli chiedono lo scudetto, lui risponde con un "toccata" scaramantica
Serie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Nzola nella gara di chiusura Probabili formazioniSerie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Nzola nella gara di chiusura
Como, Nico Paz: "Contenti per la vittoria, il gol ci mancava. Europa? Sarebbe bello... Como, Nico Paz: "Contenti per la vittoria, il gol ci mancava. Europa? Sarebbe bello giocarci"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Nzola nella gara di chiusura
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica
Immagine top news n.1 E se la Roma non avesse bisogno di Dybala? Gasp forza quattro senza di lui, per ora
Immagine top news n.2 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine top news n.3 Maignan stella del derby: Milan e Allegri già al lavoro per evitare il Donnarumma-bis
Immagine top news n.4 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine top news n.5 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.6 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
Immagine top news n.7 Quanto vale Mike Maignan? E' possibile oggi evitare il suo addio a parametro zero?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni: "Buttato via tutto l'entusiasmo: mi assumo le responsabilità"
Immagine news Serie A n.2 Torino, Baroni: “Chiedo scusa ai tifosi, la squadra è uscita dal campo nel secondo tempo”
Immagine news Serie A n.3 Como, Fabregas: "Contro il Toro si è visto tutto il lavoro che si fa in allenamento"
Immagine news Serie A n.4 Como, Addai: “Felice per la doppietta, mi ispiro a Cristiano Ronaldo”
Immagine news Serie A n.5 Como, Fabregas: "I giovani sono la nostra forza. I gol sono tutti frutti di grande lavoro"
Immagine news Serie A n.6 Mancini e il siparietto sul palco: gli chiedono lo scudetto, lui risponde con un "toccata" scaramantica
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 13ª giornata: i primi 45' del 'Ferraris' vedono Samp e Juve Stabia ferme sul pari
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: tra le Vespe torna Gabrielloni dal 1° minuto
Immagine news Serie B n.3 Bari, Antonucci: "Sabato ci attende un'altra gara: serve ricompattarci subito e lavorare"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Stirpe: "Inizio promettente ma serve continuità. Nostro progetto sui giovani"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Gytkjaer: "Dobbiamo migliorare tanto. La sostituzione col Frosinone? Decide Caserta"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Caserta e Magalini a rischio: De Laurentiis pensa a D'Angelo e Petrachi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 15ª giornata: dopo 45', Livorno in vantaggio. E sorride anche la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Immagine news Serie C n.3 Ascoli ko contro l'Arezzo. Passeri: "Perdere fa tanto male, ma capita. E non toccatemi Tomei"
Immagine news Serie C n.4 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, sciolto il nodo panchina. La prima squadra gialloblù va a Tacchinardi
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, alla fine resta Tacchinardi in panchina: il tecnico verso la conferma
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.3 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.4 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…