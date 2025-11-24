Como, Nico Paz: "Contenti per la vittoria, il gol ci mancava. Europa? Sarebbe bello giocarci"

Al termine della gara vinta per 5-1 sul campo del Torino, il centrocampista del Como Nico Paz ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Veniamo da un lavoro molto duro fatto in settimana. Ci mancavano i gol nelle scorse partite. Sappiamo la qualità che abbiamo, siamo molto contenti e vogliamo continuare così"

Vittoria impreziosita dal suo ritorno al gol dopo 4 partite

"Sono molto felice perché era tanto che non segnavo ma anche quando non ho segnato stavamo facendo buone partite anche se la palla non entrava".

Siete sesti, pensate all'Europa?

"Noi non guardiamo l'anno prossimo, ma partita per partita. Sarebbe bello giocare in Europa ma ora non ci pensiamo".