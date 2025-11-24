Como, Nico Paz: "Contenti per la vittoria, il gol ci mancava. Europa? Sarebbe bello giocarci"
TUTTO mercato WEB
Al termine della gara vinta per 5-1 sul campo del Torino, il centrocampista del Como Nico Paz ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Veniamo da un lavoro molto duro fatto in settimana. Ci mancavano i gol nelle scorse partite. Sappiamo la qualità che abbiamo, siamo molto contenti e vogliamo continuare così"
Vittoria impreziosita dal suo ritorno al gol dopo 4 partite
"Sono molto felice perché era tanto che non segnavo ma anche quando non ho segnato stavamo facendo buone partite anche se la palla non entrava".
Siete sesti, pensate all'Europa?
"Noi non guardiamo l'anno prossimo, ma partita per partita. Sarebbe bello giocare in Europa ma ora non ci pensiamo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile