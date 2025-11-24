Sassuolo, Candè: "Oggi gara difficile contro un avversario con qualità, abbiamo lavorato bene"

Il Sassuolo si prepara ad affrontare il Pisa nel monday night della dodicesima giornata di Serie A Enilive. Il difensore neroverde Falì Candè ha parlato ai microfoni di DAZN per presentare la sfida:

«Abbiamo ambizione, dobbiamo giocare con umiltà. Sarà una partita difficile con un avversario che ha qualità, ma abbiamo lavorato bene. Ci aspettiamo una squadra aggressiva, ma siamo qui per fare il nostro lavoro».