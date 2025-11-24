Sassuolo, Candè: "Oggi gara difficile contro un avversario con qualità, abbiamo lavorato bene"
TUTTO mercato WEB
Il Sassuolo si prepara ad affrontare il Pisa nel monday night della dodicesima giornata di Serie A Enilive. Il difensore neroverde Falì Candè ha parlato ai microfoni di DAZN per presentare la sfida:
«Abbiamo ambizione, dobbiamo giocare con umiltà. Sarà una partita difficile con un avversario che ha qualità, ma abbiamo lavorato bene. Ci aspettiamo una squadra aggressiva, ma siamo qui per fare il nostro lavoro».
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile