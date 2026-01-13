Sassuolo, stagione già finita per Candè: è rottura del legamento crociato, oggi l'intervento
Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha reso note le condizioni di Fali Candè, vittima di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: "Questo pomeriggio il calciatore Fali Candé si è sottoposto a intervento di ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore del ginocchio destro. L’intervento al difensore neroverde è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo.
A Fali i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club".
