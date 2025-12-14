Sassuolo, Candé: "Contro il Milan ci vuole una grande partita, bisogna alzare il livello"

Fali Candé, difensore del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dal lunch match col Milan: "Dobbiamo fare una grande partita, alzare il livello. La scelta di farmi partire titolare al posto di Doig è del mister, io e Josh abbiamo stili di gioco diversi. Forse per questa partita dobbiamo fare altre cose".