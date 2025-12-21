Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Sassuolo, Grosso: "Gara equilibrata decisa da un episodio e che ci servirà da lezione"

Sassuolo, Grosso: "Gara equilibrata decisa da un episodio e che ci servirà da lezione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 17:58Serie A
Antonio Parrotto
Premi F5 per aggiornare la diretta!

17.10 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla fine del match contro il Torino giocato quest'oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valido per la 16esima giornata di Serie A. Tra poco le sue dichiarazioni.

17.50 - Inizia la conferenza.

È un passo indietro per le assenze o un passo indietro e basta?
"Per me oggi è una partita con poche occasioni da gol, nel primo tempo siamo entrati timidi e con ritmi diversi da quelli che esaltano le nostre caratteristiche, nonostante questo la gara è rimasta equilibrata. Nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo avuto il pallino del gioco, ma poi in una gara così equilibrata l'episodio ti incanala la gara e poi non abbiamo avuto la forza anche per merito degli avversari di rimettere in piedi la partita".

Le assenze contemporanee di Pinamonti, Thorstvedt, Berardi non hanno pesato tanto?
"Non è la cosa che mi piace sottolineare perché nel pre-partita ho detto una cosa che confermo oggi: noi vogliamo che rientrino i nostri ragazzi ma quando ci sono delle assenze ci sono delle opportunità per gli altri e noi oggi avremmo potuto prenderla meglio perché c'erano i presupposti per fare una partita diversa da quella che abbiamo fatto, soprattutto nella prima frazione. La gara è rimasta sempre in equilibrio e lo spunto di questa gara è che quando non sei in grado di esprimere il tuo potenziale siamo rimasti in partita, il dettaglio di quella situazione ha spostato questo equilibrio e ha fatto sì che loro vincessero questa gara. Un'altra esperienza che ci deve dare degli insegnamenti".

È rimasto comunque soddisfatto del reparto offensivo? Perché ha tolto Volpato e Laurienté?
"Sono scelte che uno cerca di fare in maniera ponderata, avere delle energie fresche in determinati momenti della gara. Mi piace avere una coerenza che uso per portare avanti il nostro percorso, per me in panchina c'erano dei ragazzi che avrebbero potuto portare energia perché oggi non è mancata l'attenzione, la concentrazione, determinati episodi avremmo potuto farli meglio. L'analisi generale più che del dettaglio, pongo l'attenzione che negli altri momenti con tanti ragazzi avremmo potuto esprimere meglio e non lo abbiamo fatto".

Matic un po' sottotono...
"Per valorizzare i giocatori offensivi devi essere bravo a partecipare e a metterli in moto, quando sei poco incisivo non è demerito dei giocatori offensivi, li devi mettere in condizione. Matic è un giocatore talmente forte che fa uno sport di squadra con 10 compagni, vengono esaltate le sue caratteristiche se la squadra ha i giri giusti".

Baroni ha detto che il Sassuolo oggi ha faticato perché loro con la loro pressione alta vi hanno messo in difficoltà. È d'accordo? Vi ha sorpreso questo atteggiamento?
"No, questo non ci ha sorpreso. Hanno lasciato degli uno contro uno con i nostri giocatori offensivi, troppe volte abbiamo cercato la giocata scontata e banale, per mettere i giocatori offensivi devi essere bravi a saperli servire con i giri giusti".

I cambi non hanno inciso come ci si aspettava?
"Io ho visto molto meno bene i primi 20 che negli ultimi 20 quando con generosità e anche disordine abbiamo provato a rimanere nella gara, con la lucidità che serviva per scardinare questa difesa avversaria. Mi focalizzo soprattutto sui primi 20 minuti perché potevamo mettere in difficoltà l'avversario, non abbiamo preso le decisioni giuste e quindi nella partita equilibrata avremmo potuto fare meglio".

Nelle ultime 5 al Mapei Stadium una sola vittoria: maledizione qui al Mapei Stadium?
"Analizzeremo meglio questo dato e proveremo a fare meglio. La nostra squadra è propositiva e quando allarghi le maglie per l'avversario diventa più facile metterti in difficoltà. Per me c'è stata la voglia di fare gara, di partecipare alla gara, però su tante scelte e determinate modalità abbiamo commesso delle ingenuità che non ci hanno permesso di fare bene".

18.00 - Termina la conferenza

Articoli correlati
Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in... Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"
Palermo, saluta Brunori: Moreo e Tramoni le prime idee, piace anche Pierini Palermo, saluta Brunori: Moreo e Tramoni le prime idee, piace anche Pierini
Sassuolo, un passo avanti e due indietro. Col Toro regali in anticipo ma Grosso ha... Sassuolo, un passo avanti e due indietro. Col Toro regali in anticipo ma Grosso ha un alibi
Altre notizie Serie A
De Paola: “Spalletti maestro di campo e di comunicazione. La strada è tracciata” TMW RadioDe Paola: “Spalletti maestro di campo e di comunicazione. La strada è tracciata”
Dall'Inghilterra confermano: Paratici-Fiorentina, c'è fiducia. A breve contatto col... Dall'Inghilterra confermano: Paratici-Fiorentina, c'è fiducia. A breve contatto col Tottenham
Re Mida Saputo: "Mia moglie mi ha detto: 'Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna'"... Re Mida Saputo: "Mia moglie mi ha detto: 'Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna'"
Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in... Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"
Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario... Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride
Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale... Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale
Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..." Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..."
Roma, Ferguson è un caso: rapporto teso con Gasperini, non piace l'atteggiamento Roma, Ferguson è un caso: rapporto teso con Gasperini, non piace l'atteggiamento
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
2 Matri 'bacchetta' Gasperini: "Per me ha sbagliato la comunicazione con Ferguson"
3 Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton
4 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
5 Foti calcia un contenitore dopo il pareggio della Sampdoria: frattura per il vice di Gregucci
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Immagine top news n.1 Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Immagine top news n.2 Pepo Martinez si riprende l'Inter, l'agente: "Ha vissuto una disgrazia, ma sempre stato al top"
Immagine top news n.3 Stasera Napoli-Bologna, le probabili formazioni: conferme per Conte, Castro o Dallinga davanti
Immagine top news n.4 Sergio Conceiçao: "Milan, c'era instabilità a livello societario. So già che tornerò in Italia"
Immagine top news n.5 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
Immagine top news n.6 Vincere con l’Atalanta per ripartire. Inter al lavoro con un occhio al mercato
Immagine top news n.7 Fiorentina pronta a ripartire, in campo e fuori: oggi si può sbloccare Fabio Paratici
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.3 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dall'Inghilterra confermano: Paratici-Fiorentina, c'è fiducia. A breve contatto col Tottenham
Immagine news Serie A n.2 Re Mida Saputo: "Mia moglie mi ha detto: 'Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna'"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride
Immagine news Serie A n.5 Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale
Immagine news Serie A n.6 Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Falletti: "Lo spogliatoio è preoccupato, ma abbiamo tutto per tirarci fuori"
Immagine news Serie B n.2 Südtirol, pochi gol nel girone d'andata. Serve una punta, obiettivo Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.3 Avellino, sondato Dellavalle per la difesa: muro del Modena, il centrale non parte a gennaio
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, si tratta ad oltranza con il Palermo per Brunori: il nodo resta la formula
Immagine news Serie B n.5 Modena, Caso pronto a salutare: Sampdoria e Südtirol alla finestra
Immagine news Serie B n.6 Palermo, saluta Brunori: Moreo e Tramoni le prime idee, piace anche Pierini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie C n.2 Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla proprietà"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma ai quarti di Coppa Italia, Rossettini: "Non sono soddisfatto, ma abbiamo passato il turno"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, i risultati degli ottavi: Juventus esagerata, nessuna sorpresa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?