Live TMW Sassuolo, Grosso: "Gara equilibrata decisa da un episodio e che ci servirà da lezione"

17.10 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla fine del match contro il Torino giocato quest'oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valido per la 16esima giornata di Serie A. Tra poco le sue dichiarazioni.

17.50 - Inizia la conferenza.

È un passo indietro per le assenze o un passo indietro e basta?

"Per me oggi è una partita con poche occasioni da gol, nel primo tempo siamo entrati timidi e con ritmi diversi da quelli che esaltano le nostre caratteristiche, nonostante questo la gara è rimasta equilibrata. Nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo avuto il pallino del gioco, ma poi in una gara così equilibrata l'episodio ti incanala la gara e poi non abbiamo avuto la forza anche per merito degli avversari di rimettere in piedi la partita".

Le assenze contemporanee di Pinamonti, Thorstvedt, Berardi non hanno pesato tanto?

"Non è la cosa che mi piace sottolineare perché nel pre-partita ho detto una cosa che confermo oggi: noi vogliamo che rientrino i nostri ragazzi ma quando ci sono delle assenze ci sono delle opportunità per gli altri e noi oggi avremmo potuto prenderla meglio perché c'erano i presupposti per fare una partita diversa da quella che abbiamo fatto, soprattutto nella prima frazione. La gara è rimasta sempre in equilibrio e lo spunto di questa gara è che quando non sei in grado di esprimere il tuo potenziale siamo rimasti in partita, il dettaglio di quella situazione ha spostato questo equilibrio e ha fatto sì che loro vincessero questa gara. Un'altra esperienza che ci deve dare degli insegnamenti".

È rimasto comunque soddisfatto del reparto offensivo? Perché ha tolto Volpato e Laurienté?

"Sono scelte che uno cerca di fare in maniera ponderata, avere delle energie fresche in determinati momenti della gara. Mi piace avere una coerenza che uso per portare avanti il nostro percorso, per me in panchina c'erano dei ragazzi che avrebbero potuto portare energia perché oggi non è mancata l'attenzione, la concentrazione, determinati episodi avremmo potuto farli meglio. L'analisi generale più che del dettaglio, pongo l'attenzione che negli altri momenti con tanti ragazzi avremmo potuto esprimere meglio e non lo abbiamo fatto".

Matic un po' sottotono...

"Per valorizzare i giocatori offensivi devi essere bravo a partecipare e a metterli in moto, quando sei poco incisivo non è demerito dei giocatori offensivi, li devi mettere in condizione. Matic è un giocatore talmente forte che fa uno sport di squadra con 10 compagni, vengono esaltate le sue caratteristiche se la squadra ha i giri giusti".

Baroni ha detto che il Sassuolo oggi ha faticato perché loro con la loro pressione alta vi hanno messo in difficoltà. È d'accordo? Vi ha sorpreso questo atteggiamento?

"No, questo non ci ha sorpreso. Hanno lasciato degli uno contro uno con i nostri giocatori offensivi, troppe volte abbiamo cercato la giocata scontata e banale, per mettere i giocatori offensivi devi essere bravi a saperli servire con i giri giusti".

I cambi non hanno inciso come ci si aspettava?

"Io ho visto molto meno bene i primi 20 che negli ultimi 20 quando con generosità e anche disordine abbiamo provato a rimanere nella gara, con la lucidità che serviva per scardinare questa difesa avversaria. Mi focalizzo soprattutto sui primi 20 minuti perché potevamo mettere in difficoltà l'avversario, non abbiamo preso le decisioni giuste e quindi nella partita equilibrata avremmo potuto fare meglio".

Nelle ultime 5 al Mapei Stadium una sola vittoria: maledizione qui al Mapei Stadium?

"Analizzeremo meglio questo dato e proveremo a fare meglio. La nostra squadra è propositiva e quando allarghi le maglie per l'avversario diventa più facile metterti in difficoltà. Per me c'è stata la voglia di fare gara, di partecipare alla gara, però su tante scelte e determinate modalità abbiamo commesso delle ingenuità che non ci hanno permesso di fare bene".

18.00 - Termina la conferenza