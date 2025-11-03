TMW Sassuolo, Walukiewicz: "Sbagliato l'atteggiamento. Ora dobbiamo guardare avanti"

Sebastian Walukiewicz, calciatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida di oggi contro il Genoa. Ecco le sue parole dalla sala stampa del Mapei Stadium: "Abbiamo sbagliato l'atteggiamento nel primo tempo, abbiamo perso troppi duelli e seconde palle. Abbiamo parlato all'intervallo su cosa cambiare e secondo me nel secondo tempo abbiamo giocato meglio rispetto al primo tempo. Non è facile perdere questa partita all'ultimo minuto e dobbiamo guardare avanti".

A che punto pensate di essere e quanto pensate di valere in questo momento?

"La motivazione c'è perché ci sono tanti ragazzi giovani, c'è anche Matic con esperienza. Abbiamo una squadra forte, un bel mix con esperienza e ragazzi giovani, ma se vogliamo fare qualcosa di più dobbiamo essere sempre concentrati".

Cosa devono insegnare queste prime partite di Serie A per la fase difensiva?

"Le lezioni ci sono sempre, oggi abbiamo sbagliato perché abbiamo perso nel finale ma le lezioni ci sono sempre anche se vinciamo, pareggiamo o perdiamo. Ora non dobbiamo pensarci più, dobbiamo guardare avanti e fare ancora di più".