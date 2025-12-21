Scamacca come Retegui: una media-gol costante all'Atalanta. I numeri

Grande ex che ovviamente non vorrà mancare all'appuntamento con il goal. Gianluca Scamacca è sempre più trascinatore di questa Atalanta tra goal e soprattutto sostegno alla squadra facendo sempre reparto da solo. Mister Palladino è stato abbastanza chiaro: mentalità vincente, crescita costante e la consapevolezza che il numero 9 atalantino ha grandissimi margini di miglioramento, senza mancare di sottolineare quanto lo stesso Scamacca sia uno dei centravanti più forti d'Europa (basta già pensare a due anni fa quando fu trascinatore in Europa League). La domanda però sorge spontanea: come sta andando Gianluca mettendolo a confronto con Mateo Retegui l'anno scorso?

Scamacca con l'Atalanta ha una media di 0,55 goal a partita in campionato: dimostrandosi costante come il suo predecessore Mateo Retegui (0,58)Nel mezzo anche un netto miglioramento rispetto al 2023/2024 (0,41), dimostrando quanto Gianluca sia pronto a consacrarsi con la Dea esattamente come fu per l'italo-argentino durante il 2024/2025. La stagione è ancora lunga e nel mezzo un'Atalanta che deve risollevarsi soprattutto in campionato, ma se Scamacca riuscirá a consacrarsi la Dea riuscirà a beneficiarne tra campionato e coppe varie: con quella personalità che lo ha sempre contraddistinto da quando veste la maglia dell'Atalanta.