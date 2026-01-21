Scamacca sblocca la sfida di Bergamo al 16': Atalanta al momento terza
L'Atalanta la sblocca con Gianluca Scamacca al 16'. Colpo di testa vincente del centravanti che raccoglie nel miglior modo possibile un traversone dal vertice dell'area sinistra di Zalewski. È il suo secondo gol in questa Champions League, dopo la rete segnata al Chelsea. Atalanta che balza in questo momento al terzo posto.
