Scamacca segna, CDK prende il palo: Atalanta avanti con merito sull'Athletic al 45'

Atalanta meritatamente in vantaggio all'intervallo sull'Athletic Club. Basta fin qui una rete di Gianluca Scamacca dopo 16', col centravanti bravo a sfruttare un traversone dalla sinistra di Zalewski e mandare il pallone in rete con un colpo di testa.

Orobici padroni del campo e del pallone, come si evince dall'abissale differenza nel possesso palla: 71-29%. Per il resto la squadra di Palladino si mostra più pericolosa e dà l'impressione di poter fare male quasi sempre. Baschi salvati da un paio di fuorigioco, per il resto gran giro palla, con gli esterni Zappacosta e Bernasconi che sono delle ali aggiunte e i trequartisti De Ketelaere e Zalewski a tagliare la difesa con inziative personali. Proprio il belga sfiora il raddoppio poco prima dell'intervallo, sfruttando un assist da punizione e colpendo il palo con un bel colpo di testa.

Gli altri risultati intanto sorridono alla Dea, che a 45' dalla fine della 7ª giornata di League Phase si trova al terzo posto e virtualmente agli ottavi di finale.