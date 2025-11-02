Schema sul gol di Zielinski? Chivu ammette: "Ero contrario, tutto merito di Palombo"

"Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, io ero contrario perché se perdevamo palla loro partivano in contropiede, poi quando hai giocatori forti come Calhanoglu e Zielinski...". Curiosa ammissione di Cristian Chivu, nell'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN dopo la vittoria last minute ottenuta dalla sua Inter in trasferta sul campo del Verona.

Il tecnico, commentando in generale il match del Bentegodi, ha poi aggiunto: "Abbiamo affrontato una squadra insidiosa e ben organizzata, che in alcuni momenti della partita ci ha messi in difficoltà, in queste partite è più facile perdere che vincere. Li abbiamo aspettati dopo il primo gol, per far prendere dei rischi a loro. Loro sulle seconde palle sono bravi e hanno pareggiato il match, siamo stati un po' lenti in quella fase e loro sono stati molto bravi".