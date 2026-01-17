Scomparsa Commisso, il costruttore del Viola Park: "Passione sconfinata per la Fiorentina"

Il Viola Park come eredità: dopo la morte di Rocco Commisso in molti hanno indicato nel gioiello costruito sotto la sua presidenza uno dei simboli della sua ambizione nel progetto di risalita dei viola. Giovanni Nigro, titolare della "Nigro Costruzioni", ditta che si è occupata della realizzazione del Viola Park, ha parlato del rapporto che lo legava a Commisso.

"Ricordo come se fosse ieri la prima volta che ho conosciuto Rocco" - le sue parole riportate da SportdiPrato.it - ": eravamo a Bagno a Ripoli, assieme a tutta la sua famiglia e al suo staff. Decise di darmi fiducia per la realizzazione del Viola Park. Volle conoscere mio padre, la mia famiglia, le mie origini. E' stata una delle persone che più ha creduto in me. Gentile, attento, preparato, lungimirante. Gli sarò eternamente grato".

Nel corso dell'intervista, spazio anche al ricordo della passione per la Fiorentina, che aveva Commisso. Ed al lascito che tramanda a chi lavorerà nella Fiorentina nei prossimi anni: "Aveva una passione e una determinazione sconfinata per la Fiorentina. La tifoseria perde un grande presidente, che lascia in eredità una società sana e un centro sportivo all'avanguardia nel mondo. Spero che la città di Firenze possa rendergli omaggio come merita".