Scontri sull'A1 ad altezza Bologna tra tifosi della Fiorentina e quelli della Roma
Alle ore 15:00 la Fiorentina è ospite del Bologna per il Derby dell'Appennino che accompagnerà nella domenica pomeriggio della 21^ giornata di Serie A. Una partita che sarà vissuta nel ricordo del presidente viola Rocco Commisso, ma che purtroppo viene inaugurata da episodi di cronaca spiacevoli.
Dopo l'ora di pranzo, all'altezza di Casalecchio sul Reno, sono infatti avvenuti degli scontri tra sostenitori della Fiorentina diretti nel capoluogo di regione dell'Emilia Romagna e ultras della Roma, anch'essi diretti a nord, per raggiungere Torino. In attesa di nuovi aggiornamenti, per ora si segnalano degli scontri generici, che hanno creato tra le altre cose anche disagi in autostrada.
