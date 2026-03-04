Kabasele ha il contratto in scadenza con l'Udinese: "Lo so, sarei felice di restare"
Christian Kabasele (35 anni), difensore dell'Udinese che ha segnato il primo gol nella partita del Bluenergy Stadium vinta lunedì sera 3-0 dalla sua squadra contro la Fiorentina, match che ha segnato la fine della striscia negativa fatta di tre sconfitte di fila per i friulani.
Kabasele ha un contratto in scadenza con l'Udinese, se non sarà rinnovato al termine della stagione - in data 30 giugno - l'esperto difensore centrale classe 1991 saluterà la squadra di Serie A, nella quale si è trasferito nell'estate del 2023.
Proprio del suo futuro e del possibile rinnovo con l'Udinese ha parlato lo stesso Kabasele, nel corso dell'International Media Days. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Prima della Fiorentina siamo stati due giorni in ritiro e ci siamo confrontati per provare a cambiare rotta. E ci siamo riusciti. So che il mio contratto scade, ma vedremo cosa deciderà il club. Io faccio il mio lavoro, sarei felice di restare".
