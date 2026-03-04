Milano città per giovani: Pio Esposito insegue la prima volta, ma anche Allegri ha lanciato Bartesaghi

Si dice spesso che l’Italia non sia un Paese per giovani, calcisticamente e non. Considerazione incontrovertibile, ma nelle ultime settimane spira un vento nuovo sulla Serie A. È quello di alcuni talenti, due dei quali saranno protagonisti nel prossimo derby di Milano.

L’uomo, meglio il ragazzo da copertina è senza dubbio Francesco Pio Esposito. L’hype alle stelle, per ora, non è andato deluso: cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, tornato alla base, questo ragazzone di 20 anni e 191 centimetri è atteso, in un Paese che non ha un centravanti di alto livello da anni, come il salvatore della patria. Per quanto visto finora, speranze abbastanza ben riposte. Anche se la giovane età suggerisce di non aumentare il carico di pressione, specie in vista di una serata nella quale non dovrà far sentire l’assenza di un certo Lautaro Martinez e inseguirà la sua prima volta nel derby: dal Mondiale per club alla Serie A, passando per la Champions e la Nazionale, in questa stagione si è regalato tanti primi gol. Manca quello al Milan, a cui pure ha segnato sia in Under 17 che in Under 19.

C’è chi, però, sta facendo ancora meglio. Anche se il ruolo implica meno pubblicità e prime pagine. Si tratta di Davide Bartesaghi, laterale classe 2005 del Milan, coetaneo di Pio. Rispetto al quale ha giocato persino di più: i 1.745 minuti in Serie A, derivanti da 22 presenze (di cui 19 da titolare), gli consentono quasi di doppiare l’impiego di Esposito, che in campionato ha giocato 955 minuti e però arriva a 1.644 considerando tutte le competizioni. Bartesaghi è la bella notizia del Milan in stagione, alle presenze ha aggiunto anche 2 gol e mandato in cantina l’acquisto estivo di Estupinan. Cresciuto al Milan da quando aveva 13 anni, dopo i primi passi nel settore giovanile della Dea, per il derby di domenica è in dubbio, ma resta la gran sorpresa dell’anno. Merito, anche, di Massimiliano Allegri: se ne parla tanto per il calcio non sempre spettacolare. Ma, da Kean a Yildiz, passando per Fagioli, Cristante e Soulé, la lista dei talenti lanciati dal buon Max è decisamente lunga.