L'allenatore dello Jagiellonia: "Qualcuno a Firenze si ricorderà di noi. Sono orgoglioso"

Giovedì scorso la Fiorentina se l'è vista brutta nel ritorno del playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, considerando che nonostante il triplice vantaggio conseguito nei 90 minuti d'andata, i viola sono stati costretti ad andare ai tempi supplementari dai polacchi, prima poi di concluderli sul punteggio di 2-4 che ha permesso a Vanoli e ai suoi ragazzi di staccare il pass per gli ottavi.

Nelle scorse ore Adrian Siemieniec, allenatore dello Jagiellonia, parlando ai media del suo paese è tornato sulla partita del Franchi, parlandone con una punta d'orgoglio per quanto è riuscita a fare la sua squadra contro una rivale sulla carta decisamente più attrezzata per certi palcoscenici e traguardi.

Ha detto Siemieniec, nello specifico, tornando a parlare di Fiorentina-Jagiellonia: "Avevo fatto la battuta sul mio nome… Mi fa più piacere che qualcuno a Firenze possa ricordarsi dello Jagiellonia più che del mio nome. La nostra avventura nelle competizioni europee è finita, ma non abbiamo nulla di cui vergognarci. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, dopo la partita ho detto loro che ero orgoglioso della partita che hanno fatto al Franchi. Stavamo per fare qualcosa di incredibile, abbiamo scritto una storia che sarà ricordata per anni a venire in tutta la Polonia".