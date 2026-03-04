Entella, si ferma Mezzoni: lesione di basso grado al flessore della coscia. La nota del club

Era uscito anzitempo dalla sfida del weekend contro il Monza, e adesso arriva il responso sulle condizioni di Francesco Mezzoni: l'esterno della Virtus Entella ha riportato una lesione muscolare di basso grado al flessore della coscia destra, che chiaramente lo costringe a uno stop, anche se ha già iniziato il percorso di recupero. A oggi, però, i tempi di rientro in campo non sono stati precisati, ma verranno poi resi noti nei prossimi giorni dopo ulteriori controllo da parte dello staff medico biancoceleste.

Di seguito, la nota del club:

"La Virtus Entella comunica che il calciatore Francesco Mezzoni ha riportato una lesione muscolare di basso grado al flessore della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".