Budel avverte la Fiorentina: "Più forte delle dirette concorrenti, ma serve lo stesso atteggiamento"

Per parlare dell'imminente sfida tra la Fiorentina e il Parma, gara valida per la 28^ giornata di Serie A al Franchi domenica pomeriggio alle ore 15:00, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola l'ex centrocampista dei ducali e oggi opinionista di Dazn Alessandro Budel. Queste le sue parole iniziando dalle difficoltà finora riscontrate dai viola e della corsa alla salvezza: "Con Vanoli qualcosa di buono si è visto, anche se nell'ultima trasferta a Udine la squadra era irriconoscibile.

La Fiorentina continua a fare tanti errori tattici, tecnici, ma soprattutto di atteggiamento. Tutte le volte che prova a fare la partita fa bene, perché non ha le caratteristiche per stare bassa e ripartire. Non ha giocatori di gamba e difensori abili in campo aperto. Avevo visto miglioramenti con la difesa a quattro".

Chi vede più a rischio tra le squadre in lotta per non retrocedere?

"Oggi dai per condannate Pisa e Verona a meno che non succeda un miracolo, per la terza credo sia una lotta tra Lecce e Cremonese che hanno qualcosa in meno come rosa rispetto alle altre in corsa ma se la Fiorentina gioca come ad Udine rischia. Anche perché il Lecce ad esempio è abituato a lottare fino alla fine. La partita con il Pisa dimostra che la Fiorentina quando gioca in maniera imponente contro una delle dirette concorrenti è più forte ma se non riesce a pareggiare lo spirito che ci mettono le altre è un problema".