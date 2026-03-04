Altra trasferta vietata in Serie C. I tifosi del Cosenza non potranno seguire la squadra a Potenza
TUTTO mercato WEB
Altra trasferta vietata in Serie C, questa volta per i tifosi del Cosenza che non potranno seguire la squadra per la trasferta a Potenza. Di seguito la nota del club lucano:
"Si rende noto che a seguito della determina n.9 del 03/03/26 del ONMS e del decreto del Prefetto di Potenza del 04/03/26, è vietata la vendita dei tagliandi in tutti i settori per i residenti nella provincia di Cosenza.
Infine, il decreto dispone l'annullamento ed il rimborso dei biglietti già venduti. Non appena disponibili verranno rese note le modalità per il rimborso".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
4 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile