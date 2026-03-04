Inter, una difesa in scadenza e da sostituire: sono quattro gli addii certi in estate

La prossima estate sarà quella in cui l'Inter proseguirà un'opera di svecchiamento già iniziata qualche mese fa. Partita dopo la finale di Monaco di Baviera persa come peggio non si poteva e forzata con la chiusura del ciclo targato Simone Inzaghi. Prepariamoci a fine stagione a nuovi acquisti sul solco di Luis Henrique e Bonny. Al ritorno di Stankovic seguendo la stessa filosofia adottata con Esposito e in generale all'opera di ringiovanimento di una squadra che ha il chiaro intento di affidare a Chivu un gruppo dall'età media più basso di quello degli ultimi anni. Una squadra che in prospettiva avrà un valore di mercato ben più alto di quello attuale. Il motivo di ciò non è fare un immediato player trading e il presidente Giuseppe Marotta - interpellato a margine della sfida col Como - è stato piuttosto chiaro citando l'accostamento tra l'Arsenal ed Esposito. L'idea è quella di aprire un nuovo ciclo. Che non vuol dire gettare un colpo di spugna sull'attuale ossatura della squadra ma, per esempio, non rinnovare per un altro anno i contratti di quei giocatori che ormai sono palesemente giunti a fine ciclo.

Un esempio? Ieri in campo al Sinigaglia ce n'erano due dal primo minuto, ovvero Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Rispettivamente 38 e 36 anni, i due giocatori sanno che a fine maggio si concluderà la loro avventura nerazzurra. Acerbi per la verità ha 'rischiato' di andare via già a gennaio: lui o De Vrij nella trattativa con l'Al Hilal per quel Joao Cancelo che, alla fine, ha però preferito il Barcellona. Per decisione del giocatore portoghese la trattativa con la società araba agli albori di gennaio s'è conclusa con un nulla di fatto, ma anche l'olandese in scadenza non rinnoverà e nelle ultime ore per lui sono emerse le prime indiscrezioni circa un futuro all'Olympiacos.

C'è infine la questione portiere. Se anche ieri Josep Martinez ha dimostrato di poter far parte di questa rosa, di essere un buon numero 12, in estate ci sarà da sostituire quel Sommer che quest'anno non sta dando le certezze delle ultime due annate. L'Inter sta scandagliando da settimane il mercato dei portieri e l'estremo difensore elvetico sa che a fine maggio saluterà il club nerazzurro. Lui come Acerbi, Darmian e De Vrij: c'è un'intera difesa in scadenza che non rinnoverà e sarà da sostituire.