La Serie A ritrova i suoi protagonisti: riecco Vlahovic, Dybala e Bonny. Le top news delle 18

Il pomeriggio ha lasciato in dote diverse notizie su alcuni dei protagonisti della nostra Serie A che potrebbero essere in procinto di fare il loro rientro nelle rispettive squadre, dopo essere rimasti fuori per un po' per infortunio.

La Juventus per esempio ha salutato oggi il primo allenamento in gruppo di Dusan Vlahovic. Il serbo è fuori per infortunio da fine novembre del 2025, e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche sono talmente buoni da far pensare che possa fare il suo rientro nella lista dei giocatori convocati da Spalletti per il prossimo impegno della Juventus, attesa dalla sfida al Pisa in campionato. Non solo gli spiragli e le aperture a tema rinnovo, Vlahovic sta meglio in generale e ben presto potrebbe rivedere il campo con la Juventus.

Buone notizie anche per l'Inter e per il suo allenatore Cristian Chivu, visto che in vista del derby di domenica sera è sulla via del deciso recupero l'attaccante Ange-Yoan Bonny. Considerando che Lautaro Martinez è ancora fermo per infortunio, un recupero importante per l'attacco dei nerazzurri in vista del Milan.

A Roma si è rivisto Paulo Dybala: dopo aver goduto di un giorno di permesso per via della nascita della figlia, l'argentino nella mattinata di oggi ha fatto rientro a Trigoria, dove ha svolto una seduta personalizzata. Ancora a parte Soulé e Hermoso.

A proposito di Roma, esistono davvero pochissimi dubbi sul futuro in giallorosso di Donyell Malen. Anzi, probabilmente non ce ne sono proprio: il destino del centravanti olandese, che ha impattato con poderosa forza nell'ecosistema Serie A, lo vede ancora nella Capitale. La Roma ha già deciso di versare i 25 milioni di euro concordati con l'Aston Villa a gennaio, dopo averne già spesi 2 per il prestito. Il riscatto automatico scatterebbe solo con la qualificazione in Champions, per la società cedente è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita.