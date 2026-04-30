Semioli: "D'Aversa si è meritato di restare al Torino. Che continui così, derby compreso"

Intervista a Tuttosport sul Torino dell'ex compagno di squadra Roberto D'Aversa per Franco Semioli, in passato esterno di centrocampo e oggi allenatore della squadra femminile del Moncalieri: "Mi farebbe piacere se restasse, se lo meriterebbe. Lo conobbi a Terni nel 2002, in Serie B. Era una bella squadra, c'era Bolchi come allenatore ed era un suo pupillo. Era il classico duro, lo sentivi in campo e per noi compagni era un protettore esemplare. Era molto generoso, Roby".

Prosegue ancora Semioli su D'Aversa: "Mi ha sorpreso in positivo anche da tecnico. Sa gestire gli spogliatoi, ha raccolto soddisfazioni. E col Torino ha compiuto un gran lavoro in queste otto partite: la squadra stava precipitando in basso, ha interrotto la caduta e iniziato a vincere, restituendo gioco, orgoglio ed entusiasmo. Spero che continui così fino alla fine, derby compreso. E che conquisti il rinnovo: ha uno spirito da Toro, è sia sanguigno che saggio".