Dopo un anno… Juventus OK a +5, Lazio in rosso a -10

Dopo un anno d’assenza, perché nel 2025 non s’è giocata, torna Juventus-Lazio allo Stadium.

Era già accaduto, di saltare dodici mesi per intero, nel 2019. Dal 2-0 del 25 agosto 2018, infatti, le due squadre s’erano ritrovate a Torino in occasione del 2-1 datato 20 luglio 2020. Curiosità, anche in quest’ultima occasione su una panchina, quella a tinte bianconere, sedeva coach Maurizio Sarri.

L’ultimo faccia a faccia all’ombra della Mole è l’1-0 del 19 ottobre 2024.

Complessivamente sono 81 i precedenti. La contabilità di questi testa a testa rimanda a 53 successi juventini, 19 segni X, 9 vittorie laziali, 179 gol marcati dai padroni di casa a fronte delle 79 reti segnate dagli ospiti.

Madama viene da 3 affermazioni senza soluzione di continuità (3-0, 3-1, 1-0), l’ultimo colpo degli Aquilotti è datato 2017-2018, 1-2 con doppietta di Immobile.

Cercando, poi, gli Juventus-Lazio giocati esattamente alla 24esima di Serie A ci imbattiamo in due match divisi fra loro da mezzo secolo. Nel 1989-1990 fu 1-0 con Casiraghi a segno al 72’. Nel 1939-1940 fu 3-1 con questi bomber: Tomasi al 24’, Gabetto al 35’, Barrera al 54’, Borel al 63’.

Situazione in classifica.

Juventus con 45 punti (13V – 6X – 4P con 39GF e 18GS), di cui 25 sul proprio campo (7V – 4X – 0P con 23GF e 8GS). È reduce da 2 successi consecutivi. Lazio che si trova a quota 32 (8V – 8X – 7P con 24GF e 21GS), 13 dei quali colti in trasferta (3V – 4X – 4P con 6GF e 7GS). Viene da 1 pari e 1 vittoria.

Confrontando la classifica dei due club con quella della scorsa stagione dopo 23 turni… scopriamo che i bianconeri mostrano un saldo attivo di +5 punti, mentre i biancocelesti sprofondano a un -10.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)

81 incontri disputati

53 vittorie Juventus

19 pareggi

9 vittorie Lazio

179 gol fatti Juventus

79 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Lazio 3-1, 34° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Lazio 1-0, 8° giornata 2024/2025