Dopo un anno… Juventus OK a +5, Lazio in rosso a -10
Dopo un anno d’assenza, perché nel 2025 non s’è giocata, torna Juventus-Lazio allo Stadium.
Era già accaduto, di saltare dodici mesi per intero, nel 2019. Dal 2-0 del 25 agosto 2018, infatti, le due squadre s’erano ritrovate a Torino in occasione del 2-1 datato 20 luglio 2020. Curiosità, anche in quest’ultima occasione su una panchina, quella a tinte bianconere, sedeva coach Maurizio Sarri.
L’ultimo faccia a faccia all’ombra della Mole è l’1-0 del 19 ottobre 2024.
Complessivamente sono 81 i precedenti. La contabilità di questi testa a testa rimanda a 53 successi juventini, 19 segni X, 9 vittorie laziali, 179 gol marcati dai padroni di casa a fronte delle 79 reti segnate dagli ospiti.
Madama viene da 3 affermazioni senza soluzione di continuità (3-0, 3-1, 1-0), l’ultimo colpo degli Aquilotti è datato 2017-2018, 1-2 con doppietta di Immobile.
Cercando, poi, gli Juventus-Lazio giocati esattamente alla 24esima di Serie A ci imbattiamo in due match divisi fra loro da mezzo secolo. Nel 1989-1990 fu 1-0 con Casiraghi a segno al 72’. Nel 1939-1940 fu 3-1 con questi bomber: Tomasi al 24’, Gabetto al 35’, Barrera al 54’, Borel al 63’.
Situazione in classifica.
Juventus con 45 punti (13V – 6X – 4P con 39GF e 18GS), di cui 25 sul proprio campo (7V – 4X – 0P con 23GF e 8GS). È reduce da 2 successi consecutivi. Lazio che si trova a quota 32 (8V – 8X – 7P con 24GF e 21GS), 13 dei quali colti in trasferta (3V – 4X – 4P con 6GF e 7GS). Viene da 1 pari e 1 vittoria.
Confrontando la classifica dei due club con quella della scorsa stagione dopo 23 turni… scopriamo che i bianconeri mostrano un saldo attivo di +5 punti, mentre i biancocelesti sprofondano a un -10.
TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)
81 incontri disputati
53 vittorie Juventus
19 pareggi
9 vittorie Lazio
179 gol fatti Juventus
79 gol fatti Lazio
LA PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Lazio 3-1, 34° giornata 1929/1930
L’ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Lazio 1-0, 8° giornata 2024/2025
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30