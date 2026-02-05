Sulle panchine di Sassuolo-Inter c'è una prima volta
Cominciamo da una curiosità geografica. Cristian Chivu sarà il primo allenatore straniero di un Sassuolo-Inter in Serie A. Sulle panchine del Mapei Stadium di Reggio Emilia, infatti, si sono seduti prima di quest’oggi 11 differenti mister, fra neroverdi e nerazzurri, tutti italiani (fra cui anche 3 ex CT azzurri). Ecco l’elenco dei coach col numero di gare affrontate: Di Francesco a quota 4; De Zerbi e Inzaghi con 3; Dionisi, Mancini, Spalletti, Conte a 2; infine, Iachini, Ballardini, Mazzarri e Pioli con 1.
Proseguendo sul fronte dei precedenti, dobbiamo gettare lo sguardo su un’unica sfida, quella del girone d’andata al Meazza.
Perché Grosso e Chivu sono stati avversari in campionato soltanto in quell’occasione.
Allo stesso tempo se cerchiamo gli incroci di A fra il tecnico neroverde e i meneghini, quello nerazzurro e gli emiliani, ci ritroviamo nuovamente di fronte all’ultimo Inter-Sassuolo.
Come terminò quell’incrocio? Col 2-1 in favore dei vicecampioni d’Italia in carica.
Terminiamo con gli score di Grosso e Chivu.
Fra i due ci sono solo 10 caps di differenza per esperienza nel massimo torneo: 26 per l’italiano fra Brescia e Sassuolo (8V – 5X – 13P), 36 per il rumeno fra Parma e Inter (21V – 8X – 7P). Però il campione del mondo a Berlino 2006 vanta anche 199 gare di cadetteria messe assieme indossando le tute di Bari, Verona, Frosinone e Sassuolo (97V – 58X – 44P).
TUTTI I PRECEDENTI FRA GROSSO E CHIVU IN CAMPIONATO
0 vittorie Grosso
0 pareggi
1 vittoria Chivu
1 gol fatto squadra Grosso
2 gol fatti squadra Chivu
TUTTI I PRECEDENTI FRA GROSSO E L’INTER IN CAMPIONATO
0 vittorie Grosso
0 pareggi
1 vittoria Inter
1 gol fatto dalla squadra di Grosso
2 gol fatti dall’Inter
TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO
1 vittoria Chivu
0 pareggi
0 vittorie Sassuolo
2 gol fatti dalla squadra di Chivu
1 gol fatto dal Sassuolo
