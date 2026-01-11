Serie A, classifica aggiornata: la Lazio prova a inseguire il treno Europa
TUTTO mercato WEB
Successo pesantissimo della Lazio sul campo dell'Hellas Verona, nella gara delle 18 della domenica. I biancocelesti battono 1-0 gli scaligeri grazie all'autogol di Nelsson al 79' su tiro di Manuel Lazzari. Tre punti d'oro per la rosa di Maurizio Sarri che interrompe così una striscia di 4 partite senza successo. Dall'altra parte frena ancora il Verona, che resta a quota 13 all'ultimo posto insieme al Pisa. Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 42**
Milan 40*
Roma 39
Napoli 38**
Juventus 36*
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22*
Parma 21*
Cagliari 19*
Lecce 17*
Genoa 16*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13
* una partita in meno
** due partite in meno
Altre notizie Serie A
La Lazio va oltre l'emergenza e gli addii: in attesa del mercato l'Europa resta obiettivo alla portata
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A, la classifica aggiornata: il Milan rischia di andare a -5 dall'Inter, Fiorentina terzultima
Serie A
La Lazio va oltre l'emergenza e gli addii: in attesa del mercato l'Europa resta obiettivo alla portata
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile