Serie A, la classifica aggiornata: il Milan perde ancora contatto con la vetta. Sassuolo a 8
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Simone Lorini
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Oggi alle 20:05Serie A
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11.10.2026 20:05Serie A
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Il Milan non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo e perde ancora terreno rispetto alle prime in classifica, tenendo però il passo della Roma: i rossoneri di Amorim distano ora a quattro lunghezze da Inter e Lazio, mentre la squadra di Aquilani muove la graduatoria salendo a 8. Di seguito la graduatoria aggiornata, in attesa delle restanti gare del sesto turno.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 16 (6 partite giocate)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 12 (5)
Milan 12 (6)
Como 11 (6)
Juventus 10 (5)
Napoli 10 (6)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 8 (6)
Atalanta 6 (5)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Parma 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (5)
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