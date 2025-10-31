Serie A, gli arbitri della 10ª giornata: Guida per Milan-Roma, la Juve a Chiffi
Attraverso i propri canali ufficiali, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali della CAN per la prossima giornata di campionato, la decima della Serie A in corso di svolgimento. Guida di Torre Annunziata fischierà il big match Milan-Roma, mentre Chiffi arbitrerà Cremonese-Juventus e Doveri dirigerà Hellas Verona-Inter.
Udinese – Atalanta Sabato 01/11 H.15.00
Fabbri
Yoshikawa – Ricci
Iv: Calzavara
Var: Serra
Avar: Piccinini
Napoli – Como Sabato 01/11 H. 18.00
Zufferli
Mokhtar – Fontemurato
Iv: Crezzini
Var: Di Bello
Avar: Abisso
Cremonese – Juventus Sabato 01/11 H. 20.45
Chiffi
Cecconi – Moro
Iv: Pezzuto
Var: Maggioni
Avar: Sozza
H. Verona – Inter H. 12.30
Doveri
Lo Cicero – Vecchi
Iv: Collu
Var: Aureliano
Avar: Abisso
Fiorentina – Lecce H. 15.00
Rapuano
Palermo – Barone
Iv: Ayroldi
Var: Massa
Avar: Maresca
Torino – Pisa H. 15.00
Arena
Berti – Colarossi
Iv: Allegretta
Var: Camplone
Avar: Sozza
Parma – Bologna H. 18.00
Bonacina
Mastrodonato – Politi
Iv: Marcenaro
Var: Gariglio
Avar: Piccinini
Milan – Roma H. 20.45
Guida
Dei Giudici – Rossi C.
Iv: Marchetti
Var: Di Paolo
Avar: Di Bello
Sassuolo – Genoa Lunedì 03/11 H. 18.30
Feliciani
Rossi L. – Di Monte
Iv: Di Marco
Var: Maresca
Avar: Massa
Lazio – Cagliari Lunedì 03/11 H. 20.45
Sacchi J.L.
Mondin – Monaco
Iv: Galipo’
Var: Paterna
Avar: Di Paolo
