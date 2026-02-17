Serie A, i migliori 5 difensori dopo 25 giornate: la classifica si è cristallizzata
Classifica immutata in tutte le sue posizioni, quella relativa ai migliori difensori di Serie A. Dimarco si conferma per distacco il top e l'Inter l'unica a piazzare due giocatori in questa graduatoria.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.72 (23)
2. Gleison Bremer (Juventus) 6.54 (14)
3. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.40 (15)
4. Alessandro Bastoni (Inter) 6.34 (22)
5. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.33 (20)
SERIE A - 25ª GIORNATA
Pisa - Milan 1-2
39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)
Como - Fiorentina 1-2
26' Fagioli (F), 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)
Lazio - Atalanta 0-2
41' rig. Ederson, 60' Zalewski
Inter - Juventus 3-2
17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)
Udinese - Sassuolo 1-2
10' Solet (U), 56' Lauriente (S), 58' Pinamonti (S)
Parma - Hellas Verona 2-1
4' Bernabe (P), 43' Harroui (V), 90' + 3 Pellegrino (P)
Cremonese - Genoa 0-0
Torino - Bologna 1-2
49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)
Napoli - Roma 2-2
7' e rig. 71' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 82' Alisosn Santos (N)
Cagliari - Lecce 0-2
65' Gandelman, 76' Ramadani
CLASSIFICA
1. Inter 61
2. Milan 53
3. Napoli 50
4. Roma 47
5. Juventus 46
6. Atalanta 42
7. Como 41
8. Bologna 33
9. Lazio 33
10. Sassuolo 32
11. Udinese 32
12. Parma 29
13. Cagliari 28
14. Torino 27
15. Genoa 24
16. Cremonese 24
17. Lecce 24
18. Fiorentina 21
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Hojlund (Napoli)
7 reti: Krstovic (Atalanta), Castro e Orsolini (Bologna), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Pellegrino (Parma), Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 26ª GIORNATA
Sassuolo - Hellas Verona (20 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Juventus - Como (21 febbraio, ore 21, DAZN)
Lecce - Inter (21 febbraio, ore 18, DAZN)
Cagliari - Lazio (21 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Genoa - Torino (22 febbraio, ore 12.30, DAZN)
Atalanta - Napoli (22 febbraio, ore 15, DAZN)
Milan - Parma (22 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)
Roma - Cremonese (22 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Fiorentina - Pisa (23 febbraio, ore 18.30, DAZN)
Bologna - Udinese (23 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
