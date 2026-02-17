Serie A, la Top 20 dopo 25 giornate: dominio strisciato, occupate le prime 9 posizioni
Federico Dimarco si conferma il miglior giocatore di Serie A per media voto. Grande balzo in avanti del compagno di squadra Piotr Zielinski, che sale dal 5° al 2° posto. Milanisti fuori dal podio. Dominio "strisciato": prime 9 posizioni occupate dai giocatori di Inter, Juventus e Milan. I nerazzurri sono i più rappresentati in assoluto in questa Top 20 con ben 8 giocatori, segue il Milan a 4; poi Como, Juventus e Napoli a 2. Chiudono il quadro Atalanta e Lecce con un giocatore a testa.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.72 (23)
2. Piotr Zielinski (Inter) 6.56 (17)
3. Gleison Bremer (Juventus) 6.54 (14)
4. Christian Pulisic (Milan) 6.53 (15)
5. Luka Modric (Milan) 6.50 (22)
6. Adrien Rabiot (Milan) 6.50 (17)
7. Mike Maignan (Milan) 6.46 (23)
8. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.44 (17)
9. Kenan Yildiz (Juventus) 6.43 (22)
10. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (25)
11. Nico Paz (Como) 6.42 (24)
12. Lautaro Martínez (Inter) 6.42 (24)
13. Nicolò Barella (Inter) 6.41 (23)
14. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.40 (25)
15. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.40 (15)
16. Scott McTominay (Napoli) 6.39 (23)
17. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.38 (17)
18. Alessandro Bastoni (Inter) 6.34 (22)
19. Marcus Thuram (Inter) 6.34 (19)
20. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.33 (20)
- - -
SERIE A - 25ª GIORNATA
Pisa - Milan 1-2
39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)
Como - Fiorentina 1-2
26' Fagioli (F), 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)
Lazio - Atalanta 0-2
41' rig. Ederson, 60' Zalewski
Inter - Juventus 3-2
17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)
Udinese - Sassuolo 1-2
10' Solet (U), 56' Lauriente (S), 58' Pinamonti (S)
Parma - Hellas Verona 2-1
4' Bernabe (P), 43' Harroui (V), 90' + 3 Pellegrino (P)
Cremonese - Genoa 0-0
Torino - Bologna 1-2
49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)
Napoli - Roma 2-2
7' e rig. 71' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 82' Alisosn Santos (N)
Cagliari - Lecce 0-2
65' Gandelman, 76' Ramadani
CLASSIFICA
1. Inter 61
2. Milan 53
3. Napoli 50
4. Roma 47
5. Juventus 46
6. Atalanta 42
7. Como 41
8. Bologna 33
9. Lazio 33
10. Sassuolo 32
11. Udinese 32
12. Parma 29
13. Cagliari 28
14. Torino 27
15. Genoa 24
16. Cremonese 24
17. Lecce 24
18. Fiorentina 21
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Hojlund (Napoli)
7 reti: Krstovic (Atalanta), Castro e Orsolini (Bologna), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Pellegrino (Parma), Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 26ª GIORNATA
Sassuolo - Hellas Verona (20 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Juventus - Como (21 febbraio, ore 21, DAZN)
Lecce - Inter (21 febbraio, ore 18, DAZN)
Cagliari - Lazio (21 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Genoa - Torino (22 febbraio, ore 12.30, DAZN)
Atalanta - Napoli (22 febbraio, ore 15, DAZN)
Milan - Parma (22 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)
Roma - Cremonese (22 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Fiorentina - Pisa (23 febbraio, ore 18.30, DAZN)
Bologna - Udinese (23 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
