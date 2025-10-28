Serie A, i migliori 5 difensori dopo 8 giornate: Spinazzola balza al comando. Heggem novità

Cambia la classifica dei migliori difensori dopo 8 giornate. Spinazzola scavalca Dimarco e balza al comando. Bremer e Akanji abbandonano la classifica con Heggem e Bastoni new entry. Sale da quinto a terzo il comasco Kempf. Questi i migliori 5 (tra parentesi le partite a voto).

1. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.67 (6)

2. Federico Dimarco (Inter) 6.63 (8)

3. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)

4. Torbjørn Heggem (Bologna) 6.43 (7)

5. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (7)

SERIE A - 8ª GIORNATA

Milan - Pisa 2-2

7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)

Udinese - Lecce 3-2

16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)

Parma - Como 0-0

Napoli - Inter 3-1

33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)

Cremonese - Atalanta 1-1

78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)

Torino - Genoa 2-1

7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)

Sassuolo - Roma 0-1

16' Dybala

Fiorentina - Bologna 2-2

25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)

Lazio - Juventus 1-0

9' Basic

CLASSIFICA

1. Napoli 18

2. Roma 18

3. Milan 17

4. Inter 15

5. Bologna 14

6. Como 13

7. Atalanta 12

8. Juventus 12

9. Udinese 12

10. Lazio 11

11. Cremonese 11

12. Torino 11

13. Sassuolo 10

14. Cagliari 9

15. Parma 7

16. Lecce 6

17. Hellas Verona 5

18. Fiorentina 4

19. Pisa 4

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna)

4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)

3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)

Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)

Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)

Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)

Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)

Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)

Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)

Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)

Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)

Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)