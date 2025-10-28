Serie A, i migliori 5 difensori dopo 8 giornate: Spinazzola balza al comando. Heggem novità
Cambia la classifica dei migliori difensori dopo 8 giornate. Spinazzola scavalca Dimarco e balza al comando. Bremer e Akanji abbandonano la classifica con Heggem e Bastoni new entry. Sale da quinto a terzo il comasco Kempf. Questi i migliori 5 (tra parentesi le partite a voto).
1. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.67 (6)
2. Federico Dimarco (Inter) 6.63 (8)
3. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
4. Torbjørn Heggem (Bologna) 6.43 (7)
5. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (7)
SERIE A - 8ª GIORNATA
Milan - Pisa 2-2
7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)
Cremonese - Atalanta 1-1
78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)
Torino - Genoa 2-1
7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)
Sassuolo - Roma 0-1
16' Dybala
Fiorentina - Bologna 2-2
25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)
Lazio - Juventus 1-0
9' Basic
CLASSIFICA
1. Napoli 18
2. Roma 18
3. Milan 17
4. Inter 15
5. Bologna 14
6. Como 13
7. Atalanta 12
8. Juventus 12
9. Udinese 12
10. Lazio 11
11. Cremonese 11
12. Torino 11
13. Sassuolo 10
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 5
18. Fiorentina 4
19. Pisa 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)
3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)
Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)
Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)
Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)
Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
