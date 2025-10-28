Lecce-Napoli, le probabili formazioni: Conte torna al 4-3-3 con Noa Lang e Lucca

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Napoli (Martedì 28 ottobre, ore 18.30, arbitra Collu, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Lecce:

Il Lecce torna al “Via del Mare” per affrontare il Napoli dopo la sconfitta dello scorso turno contro l’Udinese. Nessun recupero dall’infermeria per Eusebio Di Francesco, che dovrà fare ancora a meno di Perez, Jean, Marchwinski e Sottil. Il tecnico giallorosso ha annunciato diversi cambi di formazione rispetto all’undici iniziale schierato a Udine. Nel 4-3-3 ci sarà Falcone fra i pali con la retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo torna Coulibaly, mentre uno fra Ramadani e Berisha potrebbe far spazio a Pierret. In attacco, chance per N’Dri sulla destra, Morente confermato a sinistra e Camarda davanti a Štulić nel ballottaggio al centro del tridente (da Lecce, Pierpaolo Verri).

Come arriva il Napoli:

Turno infrasettimanale in arrivo e diverse novità per Antonio Conte, che ridisegna il suo Napoli dopo il lungo stop di De Bruyne e l’infortunio muscolare di David Neres che starà fuori nella sfida al Lecce. Il tecnico, che dovrà ancora una volta fare a meno di Lobotka e Meret, torna al 4-3-3 con Milinkovic-Savic tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus (riposa Buongiorno) e Olivera (avanti nel ballottaggio con Gutierrez). A centrocampo confermato il terzetto visto contro l’Inter composto da Gilmour, Anguissa e McTominay. C’è Lorenzo Lucca al centro dell’attacco, affiancato da Politano e da Noa Lang, alla prima da titolare in maglia azzurra. Tra i convocati figurano anche Hojlund e Rrahmani, che partiranno dalla panchina (da Napoli, Arturo Minervini).