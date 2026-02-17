Incendio Teatro Sannazaro, la vicinanza del Napoli: "L'auspicio che è che torni presto a splendere"

Un incendio divampato all'alba ha distrutto lo storico Teatro Sannazaro nel centro storico di Napoli: un evento che ha colpito la città e di riflesso anche il club calcistico che la rappresenta. Il Napoli, attraverso un post sul proprio account X, ha testimoniato la propria vicinanza a chi ha subito danni dal drammatico evento:

"La SSC Napoli è profondamente colpita dal drammatico incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro. La nostra vicinanza va a tutte le persone coinvolte, con l’auspicio che questo simbolo storico della cultura napoletana torni presto a splendere".