Incendio Teatro Sannazaro, la vicinanza del Napoli: "L'auspicio che è che torni presto a splendere"
TUTTO mercato WEB
Un incendio divampato all'alba ha distrutto lo storico Teatro Sannazaro nel centro storico di Napoli: un evento che ha colpito la città e di riflesso anche il club calcistico che la rappresenta. Il Napoli, attraverso un post sul proprio account X, ha testimoniato la propria vicinanza a chi ha subito danni dal drammatico evento:
"La SSC Napoli è profondamente colpita dal drammatico incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro. La nostra vicinanza va a tutte le persone coinvolte, con l’auspicio che questo simbolo storico della cultura napoletana torni presto a splendere".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
2 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Ora in radio
Primo piano
Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Calcio femminile