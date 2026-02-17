Bastoni si scusa, Del Piero: "È una cosa che gli fa onore. Io non credo alla gente perfetta"
Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, ha commentato le parole di Alessandro Bastoni, che si è scusato per il comportamento tenuto in campo nel derby d’Italia giocato sabato sera: “Fa solo piacere, sulla falsariga delle parole di Marotta di ieri. Quello che accade in campo, in una partita particolare, deve poi portare a ragionare a mente fredda e saper dire che ha fatto una cavolata, che ha sbagliato. Gli fa onore, è anche bello.
Io non credo alla gente perfetta. Credo che, tramite gli errori, si possa migliorare: è questo il concetto fondamentale. Nessuno è perfetto, forse Capello (presente in studio, ride, ndr): uno fa delle cose, le analizza e poi si prende le sue responsabilità”.
