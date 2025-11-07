Serie A, la classifica aggiornata: il Pisa vince e supera il Parma, Cremonese ferma a 14

Si è da poco conclusa la sfida della Cetilar Arena di Pisa tra i padroni di casa allenati da Alberto Gilardino e la Cremonese di Davide Nicola, che incappa nel secondo ko di fila: i nerazzurri fanno propri i tre punti, vincendo per la prima volta dal ritorno in Serie A, grazie ad una zuccata di Tourè. Grande soddisfazione per la squadra toscana, che vede sorridere anche la classifica: con questi tre punti, infatti, il Pisa supera il Parma e va a quota 9, raggiungendo Lecce e Cagliari, con una gara in più. Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA

1. Napoli 22 punti (10)

2. Inter 21 (10)

3. Milan 21 (10)

4. Roma 21 (10)

5. Bologna 18 (10)

6. Juventus 18 (10)

7. Como 17 (10)

8. Lazio 15 (10)

9. Udinese 15 (10)

10. Cremonese 14 (11)

11. Atalanta 13 (10)

12. Sassuolo 13 (10)

13. Torino 13 (10)

14. Cagliari 9 (10)

15. Lecce 9 (10)

16. Pisa 9 (11)

17. Parma 7 (10)

18. Genoa 6 (10)

19. Hellas Verona 5 (10)

20. Fiorentina 4 (10)