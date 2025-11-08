Primo gol in casa e prima vittoria, è la serata del Pisa. Per la Cremonese un rabbia che fa bene

Il Pisa trova la prima vittoria in questa Serie A e la prima rete di alla Cetilar Arena. La rete di Idrissa Touré regala la vittoria alla squadra di Gilardino contro una Cremonese che per larghi tratti di gara era stata pericolosa, soprattutto con il Mudo Vazquez, fermato dalla traversa e complice anche un super Semper, che ha fermato Vardy e Baschirotto. Tre punti pesantissimi che permettono al Pisa di staccare la zona calda della classifica.

Le parole di Gilardino

“Abbiamo stappato una bottiglia, avevamo bisogno di questa vittoria. I ragazzi se la sono meritata: fin da luglio abbiamo lavorato per creare un gruppo, e trovare il primo successo questa sera è stato importante per tutti. Questa vittoria è per l’intero ambiente. Mi piace farli sentire tutti importanti, questa è la verità. A Torino ho cambiato sette giocatori su undici e mi hanno dato grandi risposte. Anche stasera chi è entrato lo ha fatto benissimo, e questo è determinante per il nostro percorso. Ieri avevo detto ai ragazzi che avremmo dovuto giocare con il fuoco dentro: sono stati bravi, abbiamo affrontato una squadra ostica che ci ha messo in difficoltà. Questo gruppo sa soffrire, ha voglia di migliorarsi e ascolta: per un allenatore è tutto più semplice. Questa è una squadra giovane: i ragazzi sono stati bravi, siamo stati concreti e decisivi quando dovevamo esserlo.”

Le parole di Nicola

“È giusto provare rabbia dopo aver perso questa partita. Abbiamo giocato con personalità e, a tratti, con grande fluidità di manovra. Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, ma queste cose vanno accettate. Oggi, secondo me, avremmo meritato almeno un pareggio: non portare a casa niente fa rabbia. La Serie A è questa - non basta fare bene per lunghi tratti. In questo momento abbiamo due attaccanti e mezzo di ruolo: Bonazzoli, Vardy e Vazquez. Franco ci aiuta a creare superiorità numerica a centrocampo, ma non sempre riusciamo ad avere due punte vicine. Dobbiamo dosare le forze e trovare soluzioni diverse, ma anche così abbiamo fatto bene. La partita è stata giocata con personalità, e non prendere neanche un punto brucia. Siamo una neopromossa e conosciamo bene il nostro obiettivo. Stiamo cercando il modo giusto per raggiungerlo, sapendo quando serve essere pratici e quando possiamo osare di più. Questa sera la mentalità è stata quella giusta, forse ci è mancata un po’ di concretezza in alcune situazioni.”