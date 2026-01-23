Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +6 sul Milan dopo la prova di forza contro il Pisa
Il 22° turno di Serie A si apre con una netta dimostrazione di forza della capolista Inter, che blinda ulteriormente il primo posto portandosi a +6 sul Milan secondo. Resta ultimo invece il Pisa di Gilardino, che nel primo tempo era riuscito a sorpresa a portarsi addirittura sullo 0-2. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano dopo Inter-Pisa 6-2:
Inter 52 (22 partite giocate)
Milan 46 (21)
Napoli 43 (21)
Roma 42 (21)
Juventus 39 (21)
Como 37 (21)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (21)
Lazio 28 (21)
Udinese 26 (21)
Sassuolo 23 (21)
Cremonese 23 (21)
Parma 23 (21)
Torino 23 (21)
Cagliari 22 (21)
Genoa 20 (21)
Fiorentina 17 (21)
Lecce 17 (21)
Verona 14 (21)
Pisa 14 (22)
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
