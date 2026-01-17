Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter blinda ulteriormente la vetta, Udinese decima
L'Inter espugna il campo dell'Udinese (0-1) e si porta provvisoriamente a +6 sul Milan, blindando così ulteriormente la vetta della classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A dopo le prime due partite valide per il 21° turno:
Inter 49 (21 partite giocate)
Milan 43 (20)
Napoli 40 (20)
Juventus 39 (20)
Roma 39 (20)
Como 34 (20)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (20)
Lazio 28 (20)
Udinese 26 (21)
Sassuolo 23 (20)
Torino 23 (20)
Cremonese 22 (20)
Parma 22 (20)
Genoa 19 (20)
Cagliari 19 (20)
Lecce 17 (20)
Fiorentina 14 (20)
Pisa 14 (21)
Verona 13 (20)
