Como, è mancato solo il gol. La Provincia stamani: "Però il sogno rimane vivo"

Il calcio è uno dei temi caldi della prima pagina odierna de La Provincia di Como. Non potrebbe essere altrimenti, visto che la compagine lariana è scesa in campo ieri per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Ecco il titolo a essa dedicato: "Como, è mancato solo il gol. Però il sogno rimane vivo". Con l'Inter termina 0-0: di Vojvoda e Valle le migliori occasioni, ritorno ad aprile.

Fabregas nel post partita: "Partita molto tattica, abbiamo aspettato di più. Loro sono i più dominanti in Italia, oggi non l'ho visto. Solitamente hanno un atteggiamento diverso, con due punte. Ha cambiato anche il Milan, per giocare contro di noi. Merito dei ragazzi, di tutto quello che stiamo facendo. Quando arriverà il momento di andare a San Siro proviamo a giocare le nostre carte. Si gioca a calcio anche per momenti così".