Coppa Italia, tutto rinviato. Corriere della Sera: "Inter, Coppa derby"

La prima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter si chiude senza reti e con poche emozioni. Il racconto del Corriere della Sera descrive una gara dai ritmi bassi, condizionata dal turnover nerazzurro e dal pensiero già rivolto al derby contro il Milan, appuntamento chiave nella corsa allo scudetto. L’allenatore interista Cristian Chivu ha scelto di gestire le energie della squadra, anche alla luce delle assenze in attacco, tra cui quella di Lautaro Martinez. Ne è nata una partita equilibrata ma povera di occasioni, con un Como più intraprendente nella costruzione del gioco.

La formazione di Cesc Fabregas ha infatti controllato a lungo il possesso, mettendo in difficoltà l’Inter con rotazioni e pressing. I nerazzurri hanno faticato a trovare spazi soprattutto nella prima parte di gara, con Calhanoglu poco incisivo in regia e con Bastoni bersaglio dei fischi del pubblico del Sinigaglia ogni volta che toccava il pallone. Le occasioni più nitide arrivano da entrambe le parti: il Como sfiora il vantaggio con Vojvoda, mentre l’Inter colpisce un palo con Darmian all’inizio della ripresa. Per il resto prevale l’equilibrio, con poche conclusioni e grande attenzione difensiva da entrambe le squadre.

Nel finale Chivu inserisce Dumfries, Thuram e Zielinski per dare maggiore peso offensivo, ma il risultato non cambia. Lo 0-0 rimanda così ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma a San Siro il 21 o 22 aprile.

Per l’Inter resta però un piccolo campanello d’allarme: senza Lautaro l’attacco fatica a trovare la via del gol. Un problema che potrebbe pesare anche in vista del derby, appuntamento che ora diventa la priorità assoluta della stagione nerazzurra.