Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina è penultima e in crisi, Torino con l'Atalanta
TUTTO mercato WEB
Il Lecce espugna il Franchi battendo 1-0 una Fiorentina ormai ufficialmente sprofondata nelle acque più profonde della classifica. Grande rimonta invece del Torino, che recupera due reti contro il Pisa e aggancia l'Atalanta e il Sassuolo a quota 13 punti. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per la decima giornata:
Napoli 22 (10 partite giocate)
Roma 21 (9)
Inter 21 (10)
Milan 18 (9)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Torino 13 (10)
Lazio 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Lecce 9 (10)
Parma 7 (9)
Pisa 6 (10)
Verona 5 (10)
Fiorentina 4 (10)
Genoa 3 (9)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile