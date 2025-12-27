Serie A, la classifica aggiornata: la Juve lancia la rincorsa, ora è terza (in attesa dei recuperi)
Alla Juventus basta il minimo indispensabile per aver ragione del Pisa. Con la vittoria di oggi, i bianconeri superano il Napoli e si portano al terzo posto in classifica, a pari punti col il Milan e a -1 dall’Inter (che però hanno tutte due gare in meno). Notte fonda, invece, per il Pisa che resta penultimo a quota 11. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A.
Inter 33 (15 partite giocate)
Milan 32 (15)
Juventus 32 (17)
Napoli 31 (15)
Roma 30 (16)
Como 27 (16)
Bologna 25 (15)
Lazio 23 (16)
Atalanta 22 (16)
Sassuolo 21 (16)
Cremonese 21 (16)
Udinese 21 (16)
Torino 20 (16)
Cagliari 18 (17)
Parma 17 (16)
Lecce 16 (15)
Genoa 14 (16)
Verona 12 (15)
Pisa 11 (17)
Fiorentina 9 (17)
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
