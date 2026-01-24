Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio lontana dalla zona Europa, Lecce 17°
Dopo il pari senza reti tra Lazio e Lecce, questa la classifica aggiornata della Serie A: biancocelesti sempre più lontani dalla zona Europa, con la Juve che dista ben 10 punti, mentre i salentini ottengono un punto importante per staccare, seppur di una sola lunghezza, la zona retrocessione.
La classifica aggiornata della Serie A
1. Inter 52 (22 partite giocate)
2. Milan 46 (21)
3. Napoli 43 (21)
4. Roma 42 (21)
5. Como 40 (22)
6. Juventus 39 (21)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (21)
9. Lazio 29 (22)
10. Udinese 26 (21)
11. Sassuolo 23 (21)
12. Cremonese 23 (21)
13. Parma 23 (21)
14. Torino 23 (22)
15. Cagliari 22 (21)
16. Genoa 20 (21)
17. Lecce 18 (22)
18. Fiorentina 17 (21)
19. Verona 14 (21)
20. Pisa 14 (22)
