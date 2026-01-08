Serie A, la classifica aggiornata: Milan secondo, ma a -3 dall'Inter. Genoa a +3 sulla 18^
Partita clamorosa a San Siro tra Milan e Genoa, che alla fine termina 1-1. Al gol di Colombo risponde nel finale Leao, con i rossoblù che falliscono un calcio di rigore a tempo scaduto, che avrebbe potuto dare uno slancio importante in ottica salvezza ai liguri, che si portano a +3 sulla zona retrocessione. Il Diavolo invece stacca il Napoli, ma perde 2 punti dall'Inter, ora distante 3 lunghezze.
CLASSIFICA
1. Inter 42*
2. Milan 39*
3. Napoli 38*
4. Juventus 36
5. Roma 36
6. Como 33*
7. Atalanta 28
8. Bologna 26*
9. Lazio 25
10. Udinese 25
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Cagliari 19
15. Parma 18*
16. Lecce 17*
17. Genoa 16
18. Hellas Verona 13*
19. Fiorentina 13
20. Pisa 12
* una partita in meno
