Reggiana-Venezia, i convocati di Stroppa: rimane out Franjic. E si ferma Bjarkason

Vigilia di gara per il Venezia, che domani farà visita alla Reggiana in occasione della 19ª giornata del campionato di Serie B, l'ultima del girone di andata, che si giocherà al 'Mapei Stadium', con fischio di inizio fissato alle ore 15:00.

Alla vigilia del match, nel corso della consueta conferenza stampa che si è tenuta oggi, il tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa, ha fatto il punto della situazione, parlando anche della rosa a sua disposizione: "Non parlo di mercato e non lo farò fino alla fine, una volta chiuse le trattative dirò la mia. Sono l'ultimo che deve parlare di questo argomento davanti alle telecamere. Farji? Non si è ancora allenato con noi, è difficile che venga convocato. Per il resto recuperiamo tutti gli indisponibili tranne Franjic, mentre Bjarkason lo perdiamo tra tanto tempo. Plizzari invece penso potrà tornare qui a Venezia tra un po’ di giorni".

Di seguito, quindi, l'elenco dei giocatori a disposizione del mister:

PORTIERI: Grandi, Minelli, Stankovic;

DIFENSORI: Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Sverko, Svoboda, Venturi;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Busio, Compagnon, Doumbia, Duncan, Lella, Kike Perez, Pietrelli;

ATTACCANTI: Adorante, Casas, Fila, Yeboah.