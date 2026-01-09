Serie A, la Flop 20 dopo 19 giornate: Sohm è il peggior giocatore del girone d'andata
La Fiorentina si prende le prime due posizioni nella classifica meno ambita di rendimento. Simon Sohm fin qui è il peggior giocatore di Serie A per media voto al termine del girone d'andata. I viola sono la grande delusione del campionato e inevitabilmente i più rappresentati in questa Flop 20 con ben 6 rappresentanti. Segue il Lecce a 4, la Juventus a 3, Torino a 2 e infine Como, Genoa, Lazio, Pisa e Verona a 1.
1. Simon Sohm (Fiorentina) 5.33 (12)
2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.42 (12)
3. Jonathan David (Juventus) 5.46 (13)
4. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.50 (11)
5. Loic Openda (Juventus) 5.55 (10)
6. Kristjan Asllani (Torino) 5.57 (14)
7. Dodò (Fiorentina) 5.58 (19)
8. Marius Marin (Pisa) 5.58 (12)
9. Santiago Pierotti (Lecce) 5.59 (17)
10. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.59 (16)
11. Pablo Marí (Fiorentina) 5.60 (10)
12. Boulaye Dia (Lazio) 5.62 (13)
13. Francesco Camarda (Lecce) 5.63 (15)
14. Alvaro Morata (Como) 5.64 (11)
15. Tete Morente (Lecce) 5.64 (11)
16. Nikola Stulic (Lecce) 5.65 (17)
17. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.65 (13)
18. Caleb Ekuban (Genoa) 5.65 (13)
19. Gvidas Gineitis (Torino) 5.65 (10)
20. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.66 (16)
SERIE A - 19ª GIORNATA
PISA - COMO 0-3
68' Perrone, 76' e 90' + 6 Douvikas
LECCE - ROMA 0-2
14' Ferguson, 71' Dovbyk
SASSUOLO - JUVENTUS 0-3
16' aut. Muharemovic, 62' Miretti, 63' David
NAPOLI - HELLAS VERONA 2-2
16' Frese (V), 27' rig. Orban (V), 54' McToiminay (N), 82' Di Lorenzo (N)
BOLOGNA - ATALANTA 0-2
37' e 42' Krstovic
TORINO - UDINESE 1-2
50' Zaniolo (U), 82' Ekkelenkamp (U), 87' Casadei (T)
PARMA - INTER 0-2
42' Dimarco, 90' + 8 Thuram
LAZIO - FIORENTINA 2-2
52' Cataldi (L), 56' Gosens (F), 89' rig. Gudmundsson (F), 90' + 5 rig. Pedro (L)
CREMONESE - CAGLIARI 2-2
4' Johnsen (Cr), 29' Vardy (Cr), 51' Adopo (Ca), 88' Trepy (Ca)
MILAN - GENOA 1-1
28' Colombo (G), 90' + 2 Leao (M)
CLASSIFICA
1. Inter 42
2. Milan 39
3. Napoli 38
4. Juventus 36
5. Roma 36
6. Como 33
7. Atalanta 28
8. Bologna 26
9. Lazio 25
10. Udinese 25
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Cagliari 19
15. Parma 18
16. Lecce 17
17. Genoa 16
18. Hellas Verona 13
19. Fiorentina 13
20. Pisa 12
MARCATORI
10 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
7 reti: Leao (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna), Paz e Douvikas (Como), Calhanoglu e Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli)
20ª GIORNATA
COMO - BOLOGNA (10 gennaio, ore 15)
UDINESE - PISA (10 gennaio, ore 15)
ROMA - SASSUOLO (10 gennaio, ore 18)
ATALANTA - TORINO (10 gennaio, ore 20.45)
LECCE - PARMA (11 gennaio, ore 12.30)
FIORENTINA - MILAN (11 gennaio, ore 15)
HELLAS VERONA - LAZIO (11 gennaio, ore 18)
INTER - NAPOLI (11 gennaio, ore 20.45)
GENOA - CAGLIARI (12 gennaio, ore 18.30)
JUVENTUS - CREMONESE (12 gennaio, ore 20.45)
