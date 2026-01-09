TMW Radio Garbo: "Inter-Napoli, se vincono i nerazzurri il discorso Scudetto è quasi chiuso"

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto a Maracanà, in onda su TMW Radio. Queste le sue parole:

A chi dedichi un pensiero dopo il turno infrasettimanale di Serie A?

"Lo dedico a Chivu, che è stato accolto come grande scetticismo e che ora invece si sta confermando una scelta felicissima. Sta diventando un grande allenatore".

Che Milan hai visto ieri nel pareggio contro il Genoa?

"Non ho mai pensato che il Milan potesse essere da scudetto, quindi non sono troppo sorpreso del pareggio. L'obiettivo dev'essere rientrare in Champions e quindi ad ora è in linea con quanto prefissato. Peraltro ieri gli è andata di lusso, dato che poteva anche perdere".

Che ne pensi della parole di Sarri, riferite al fatto che non conoscesse Ratkov?

"La dichiarazione di Sarri inizialmente mi ha fatto pensare tra una rottura tra lui e la società. Poteva dire tutto tranne quello che ha detto. Non so come finirà la storia, ma la sensazione è che continui a non esserci grande sintonia fra l'allenatore e la dirigenza".

Cosa ti aspetti da Inter-Napoli? Può già essere decisiva?

"Se vince l'Inter il campionato è quasi finito per quanto riguarda la lotta scudetto, perché il Napoli scenderebbe a meno sette. Di sicuro è una gara più delicata per gli azzurri e penso che Conte cercherà di non offrire ripartenze ai nerazzurri. Mi aspetto una partita molto chiusa, cercando di ripartire in contropiede con Neres e Hojlund. Di certo ci arriva merglio l'Inter ed è favorita, ma Conte saprà trovare delle soluzioni".

La Juventus ha finalmente "acquistato" David?

"La mossa di Spalletti di dargli fiducia dopo il rigore sbagliato è stata intelligente. Sta cercando giustamente di recuperare un calciatore che però continua a non convincermi, lui come Openda".