Entella, Chiappella: "Ripartiamo come chiuso, affrontando una candidata alla promozione"

"Ripartiamo come abbiamo chiuso, affrontando un'altra candidata alla promozione finale": così, alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella, che ha parlato quando la ripresa del campionato di Serie B si avvicina sempre più. E opporrà appunto i Diavoli Neri ai brianzoli, che seguono all'ultima del 2025 contro il Venezia.

Chiappella ha poi aggiunto: "Al rientro dalle festività abbiamo trovato i ragazzi molto bene, si sono caricati con positività ed è stata per noi un'occasione per fare un'analisi della prima parte di stagione: torniamo in campo con maggior consapevolezza, c'è la totale convinzione ad affrontare ogni gara con l'entusiasmo e l'atteggiamento giusto per provare a vincere ogni gara. Sul campo dobbiamo sempre provare a portare la partita perfetta, la Serie B ha un indice di difficoltà enorme, gli episodi spesso possono pregiudicare una prestazione e una vittoria, questo per altro ci è successo spesso ed è un dato da migliorare. Dobbiamo prenderci i punti attraverso le prestazioni".

Conclude parlando del mercato di riparazione, senza però sbilanciarsi su quello che sarà, ma concentrandosi solo sui nuovi arrivi: "I nuovi sono molto disponibili, li ho trovati bene, sono per noi altre risorse che cercheremo di sfruttare al meglio".