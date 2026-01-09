Da Mkhitaryan-Di Lorenzo a Pongracic-Gila: tutti gli errori macroscopici di questa Serie A

In vista della 20^ giornata di Serie A, il designatore ha scelto di fermare l'arbitro Sozza dopo gli errori di Lazio-Fiorentina. Quelli dell'Olimpico però sono solo gli ultimi errori di una lunga serie in questo campionato, che proviamo a ripercorrere evidenziando quelli più importanti.

Già nelle prime giornate, era la 3^, ecco le prime aspre polemiche: al Milan manca un rigore nel finale, con Nkunku steso due volte in area nella stessa azione. L'arbitro Marcenaro indica il dischetto, salvo cambiare scelta dopo l'intervento del VAR. L'errore sta nell'aver giudicato solo il secondo contatto (regolare), ma non il primo (falloso). Nella stessa giornata, raffica di polemiche per il gol vittoria di Adzic in Juventus-Inter, coi nerazzurri che lamentano un fallo di Thuram su Bonny prima della rete.

La 4^ giornata è nera: errato il rigore assegnato al Verona contro la Juventus per mani di Joao Mario. Nella stessa gara manca un rosso a Orban per fallo violento su Gatti. Nella stessa giornata, manca un rigore al Pisa contro il Napoli per fallo di De Bruyne su Leris.

Se la 5^ e la 6^ giornata scivolano via senza particolari problemi, nella 7^ giornata ecco le nuove polemiche: Marinelli non fischia fallo da rigore di Parisi su Gimenez in Milan-Fiorentina, salvo essere richiamato (in modo errato) dal VAR, con revisione della scelta e assegnazione del penalty decisivo ai rossoneri. L'8^ giornata è invece quella, contestatissima, di Napoli-Inter 3-1: il rigore assegnato al Napoli per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo è inesistente. L'arbitro Mariani non lo fischia, il VAR lascia correre salvo essere entrambi richiamati dall'assistente di linea, con conseguente revisione e assegnazione del penalty. In Lazio-Juventus 1-0 manca un rigore ai bianconeri per fallo di Gila su Conceiçao, in Parma-Como manca un rigore ai ducali per fallo di Da Cunha su Keita in area di rigore.

Quindi la 9^ e la 10^ giornata: all'Inter manca un rigore nella sfida contro la Fiorentina per fallo di Comuzzo su Pio Esposito, mentre alla Juventus viene assegnato un penalty per contatto fra Goglichidze e Yildiz che secondo l'AIA non era da concedere.

L'11^ giornata manca un rosso a Hojlund in Bologna-Napoli per fallo di reazione, nella 12^ è sbagliato il rigore assegnato al Torino contro il Como per mani di Jesus Rodriguez. Quindi l'episodio del mancato rigore in Milan-Lazio alla 13^ giornata: giusto non fischiare il rigore per i biancocelesti, ma sbagliato dare punizione per il Milan. Rossoneri protagonisti anche alla 15^ giornata: a Pulisic viene annullato un gol contro il Sassuolo per precedente presunto fallo di Loftus-Cheek su Candé, decisione sbagliata secondo l'AIA. In Torino-Cremonese manca un rigore ai grigiorossi negli ultimi secondi di partita per mani di Simeone in area.

La 17^ giornata è quella che ha portato la Lazio a scrivere una PEC alla Lega, dopo il gol di Davis dell'Udinese: la non immediatezza del precedente tocco di mano però porta l'AIA a giudicare corretta l'interpretazione. Nella stessa giornata mancano però due rigori, uno al Cagliari (contro il Torino) e uno al Genoa (contro la Roma). AIA che approva anche l'arbitraggio in Atalanta-Roma della 18^ giornata, nonostante le veementi proteste giallorosse. E arriviamo alla 19^ giornata, quella segnata dalle feroci polemiche di casa Napoli per il gol annullato a Hojlund per tocco di mano precedente al tiro e per il rigore assegnato al Verona per mani di Buongiorno, ma pure dal mancato rigore assegnato alla Lazio per l'evidente trattenuta di Pongracic su Gila.