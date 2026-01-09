Samp, Coubis riscattato dal Milan e ceduto all’Universitatea Cluj. La formula del trasferimento
Si chiude, almeno per il momento, l'avventura italiana di Andrei Coubis, che la Sampdoria ha acquistato dal Milan per poi girarlo in prestito all'Universitatea Cluj, formazione che si è assicurata, nell'ambito della trattativa, l'obbligo di riscatto condizionato (più eventuale opzione qualora non si verifichino le condizioni di obbligo).
A rendere noto il tutto, la formazione blucerchiata, mediante il comunicato che di seguito riportiamo integralmente:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubiș. Contestualmente gli stessi diritti sono stati ceduti a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato (più eventuale opzione qualora non si verifichino le condizioni di obbligo) al F.C. Universitatea Cluj".
