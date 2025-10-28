Marelli promuove Collu: "Rigore in favore del Lecce corretto: Juan Jesus aumenta il volume"

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ai microfoni di DAZN ha commentato la decisione dell'arbitro sull'assegnare il calcio di rigore in favore del Lecce contro il Napoli per il tocco di mano di Juan Jesus: "Effettivamente era un episodio molto complesso, non tanto per la dinamica ma per trovare le immagini corrette, dai replay si faceva.

Il braccio sinistro era fuori figura, ma sono stati gli ultimi replay mostrati al VAR per notare che c'era un tocco con la mano sinistra, che era davanti alla figura ma ad aumentare il volume corporeo. In questa circostanza il braccio è allungato davanti al petto, aumenta il volume corporeo e il calcio di rigore è stato assegnato correttamente tramite On Field Review".